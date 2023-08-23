Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 12:18
Bakan ışıkhan: Ocak'ta yüzde 40-45 zam var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, esnaf, çiftçi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini kaydeden Işıkhan, "Zaten Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam." değerlendirmesinde bulundu.

Arkadaşlar bunu yorumlayabilir miyiz? Enflasyon farkından mı bahsediyor?


UcaS
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 12:22

%45 Bu yıl yılın son altı aylık TUİK Enflasyonu. Ya sen safa yatıyorsun ya da bizi saftirik sanıyon


isaönder
Şef
23 Ağustos 2023 12:22

Evet hocam %15 + merkez bankasının yıl sonu enflasyon beklentisine göre alınacak toplam orandan bahsediyor


UcaS
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 12:24

Ben ortada zam filan göremiyorum. Ocak ayında alacaklı olduğumuz geçmiş 6 ayın enflasyonu var


Veysi Sekban
Aday Memur
23 Ağustos 2023 12:38

orana seyyanen zam dahil mi değil mi? bir çok kafa karıştıran yorum var. doğrusunu ocak ayında göreceğiz herhalde.


arda011
Memur
23 Ağustos 2023 12:47

Seyyanen falan yok. Alacağımız enflasyon farkının reklamını yapıyorlar maalesef.

Veysi Sekban, 23 dk. önce

orana seyyanen zam dahil mi değil mi? bir çok kafa karıştıran yorum var. doğrusunu ocak ayında göreceğiz herhalde.


Veysi Sekban
Aday Memur
23 Ağustos 2023 12:52

hocam reklamın farkındayım ama merak ettiğimi tam olarak aktaramadım. geçtiğimiz ayda aldığımız 8 bin liralık seyyanen zammı sormuştum. ocakta hesaplama yapılırken bu 8 bini düşüp mü hesaplanacak yoksa seyyanen orana dahil mi olacak? onu merak ediyorum.

arda011, 14 dk. önce

Seyyanen falan yok. Alacağımız enflasyon farkının reklamını yapıyorlar maalesef.


difficulties
Şef
23 Ağustos 2023 12:52

yav he he


Jonn Snow
Aday Memur
23 Ağustos 2023 12:53

Vereceği zaten yüzde 15, geri kalan yüzde 25-30 arası enflasyon farkını da zam olarak nitelendiriyorlar. Bu arada hesaplanacak olan yüzde şu anki maaşlardan değil, yaklaşık 14-15 bin olan önceki maaşlardan hesaplanacak.

yani 15000 desek ,yüzde 40 ta toplam zam gelse, vereceği maksimum 6000 tl.

güle güle harcayın. Tabi o zamana kıyma olur 500-600, benzin minimum 50 lira olur.


Pelinin
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 13:00

Çok süper uçuyoruz:)) sırtımız yere gelmez

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