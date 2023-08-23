Bakan ışıkhan: Ocak'ta yüzde 40-45 zam var

Vereceği zaten yüzde 15, geri kalan yüzde 25-30 arası enflasyon farkını da zam olarak nitelendiriyorlar. Bu arada hesaplanacak olan yüzde şu anki maaşlardan değil, yaklaşık 14-15 bin olan önceki maaşlardan hesaplanacak.

yani 15000 desek ,yüzde 40 ta toplam zam gelse, vereceği maksimum 6000 tl.

güle güle harcayın. Tabi o zamana kıyma olur 500-600, benzin minimum 50 lira olur.