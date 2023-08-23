Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Ağustos 2023 12:28
EYLÜL 2023 MAZARET TAYİNİ BEKLEYENLER
arkadaşlar tahminen ne zaman acıklanır. Yada acıklanan var mı

alezera38
Aday Memur
23 Ağustos 2023 12:36
Batıdan batıya istedik dilekçeyi eylül ayı mazaret tayının de sonuçlanacaktır diye ibare yazmışlar bu şekilde olan var mı ya da mazaret bekleyen ve acıklanan

Ayşenn233
Aday Memur
23 Ağustos 2023 12:49

eş durumu bekliyoruz 6 aydır. hala sonuçlanmadı. birileri aramış eylülün ilk yada 2.haftası açıklanır falan demişler. ondan önce de ağustos sonu demişlerdi. yani ne zaman olacağını kimse bilemiyor. sadece açıklanan olursa yazıyorlar herkes kendisini kontrol ediyor. 10 ağustos tayininde epey tayini olumlu olan oldu. bir umut bizlerde bekliyoruz

alezera38, 25 dk. önce
Batıdan batıya istedik dilekçeyi eylül ayı mazaret tayının de sonuçlanacaktır diye ibare yazmışlar bu şekilde olan var mı ya da mazaret bekleyen ve acıklanan

alezera38
Aday Memur
23 Ağustos 2023 12:52
Bende aradım eylülde acıklanacak dediler ama tarih belli değil beklemekten yorulduk gerçekten
Toplam 3 mesaj

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