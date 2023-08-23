EYLÜL 2023 MAZARET TAYİNİ BEKLEYENLER

Batıdan batıya istedik dilekçeyi eylül ayı mazaret tayının de sonuçlanacaktır diye ibare yazmışlar bu şekilde olan var mı ya da mazaret bekleyen ve acıklanan

Batıdan batıya istedik dilekçeyi eylül ayı mazaret tayının de sonuçlanacaktır diye ibare yazmışlar bu şekilde olan var mı ya da mazaret bekleyen ve acıklanan