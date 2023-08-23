Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 12:30
İl içi ve iller arası yer değişikliği Hk.

Merhabalar. Özür grubu atamaları ile okulumu değiştirdim, köyde çalışıyordum daha yakın bir köye atamam oldu. Bu yeni il içi ve iller arası atamaya başvurabilir miyim?


sinelt
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 12:46
Başvuramazsınız. Başvurabilmeniz için yeni bir mazeretinizin oluşması ve tayini iptal ettirmeniz lazım. Neden yeniden başvurmak istiyorsunuz hocam atamanız olduğu halde hem de yakınlaşmışken?

memur414268
Aday Memur
23 Ağustos 2023 12:53

Hocam buraya yazacağına kılavuzu okusana. Adamlar daha kılavuzun ilk sayfasına yazmış önceki il içi-il dışı yada özür grubundan yer değiştirenler ile ataması olup da atamasını iptal ettirenler bu yer değişikliği işlemine başvuramaz. Sadece ilk yer değiştirmeye başvuru yapmayanlar ile başvuru yapıp da atanamayanlar başvuru hakkına sahip.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl emri gelir mi sizce?Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği duyurusu yayınlandı. dikkat çeken madde.Rehber öğretmenin maaş karşılığı 7 saatYer değişikliği iptal edilenlerin ikinci il dışına başvurmalarının engellenmesi yasal mı değil mi?2. il içi ve il dışı tayin takvimiEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?2. İl İçi/Dışı Atamadan sonra yeni bir özür ataması olabilir mi?önlüğe teşvikİkinci il dışı zorunlu hizmet affı tercih hakkı2.il ici il dışı duyurusu bugün gelir

Sözlük

ne oynuyorsunuz 1 Ali mühendis 3 hiçbir yere ait olmama hissi 6 bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 3 memurlar net 2022 oscar ödülleri 1 Çocukken evdeki görev dağılımındaki yeriniz 1 ulaşgkc 31 nerelisin 8 tavla 14 sık sık yoklamak 1

Son Haberler

Bakan Koca'dan 'yeni varyant' açıklaması: Kapanma gibi bir durum söz konusu değil!Çocukların ekran karşısında geçirdiği zaman gelişimlerini geciktiriyorİstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 31'e düştüAybüke Yalçın'ın ailesi 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin setini ziyaret etti'Çanakkale'deki yangının ilerleme alanının önü kesilmiş durumda'

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi