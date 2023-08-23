İl içi ve iller arası yer değişikliği Hk.

Başvuramazsınız. Başvurabilmeniz için yeni bir mazeretinizin oluşması ve tayini iptal ettirmeniz lazım. Neden yeniden başvurmak istiyorsunuz hocam atamanız olduğu halde hem de yakınlaşmışken?

Başvuramazsınız. Başvurabilmeniz için yeni bir mazeretinizin oluşması ve tayini iptal ettirmeniz lazım. Neden yeniden başvurmak istiyorsunuz hocam atamanız olduğu halde hem de yakınlaşmışken?