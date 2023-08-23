Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 12:33
Hakem kurulundan buçuklu karar geliyor,mutlu muyuz!

Yine aynı terane gerçekleşiyor, böyle devasa enflasyon artışı döneminde buçuklu gelenek yine bozulmadı!!?


Pelinin
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 12:34

Arkadaşlar eğitim öğretim kazanımı neler? Neden bukonuda bi bilgi yok?


arda011
Memur
23 Ağustos 2023 12:38

Bir tiyatronun da sonuna geldik.


karub9191
Şef
23 Ağustos 2023 12:38

Yok çünkü

Pelinin, 27 dk. önce

Arkadaşlar eğitim öğretim kazanımı neler? Neden bukonuda bi bilgi yok?


arda011
Memur
23 Ağustos 2023 12:45

Muhtemelen geçmiş dönem kazanımların devam etmesi yönünde imzalar söz konusu ve üstüne hazırlık ödeneğinde bir miktar artış(?) olur. Büyük iyileştirmeler olsaydı on gün önceden reklamlar başlardı...

Pelinin, 27 dk. önce

Arkadaşlar eğitim öğretim kazanımı neler? Neden bukonuda bi bilgi yok?

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