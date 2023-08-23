Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 12:40
Eğitim kolundaki uzlaşmalar

Toplu sözleşmenin eğitim kolunda hangi maddelerde uzlaşma sağlandı acaba


Pelinin
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 12:50

Bilmiyoruz, ben de merak ediyorum


difficulties
Şef
23 Ağustos 2023 12:52

öğretmen lehine bişey olsaydı çarşaf çarşaf pazarlanırdı. :)

herhalde yandaş müdürleri falan ihya ettiler sadece. :))


arda011
Memur
23 Ağustos 2023 12:54

Ne kazanımı bekliyorsunuz. Geçmiş yıllardaki kazanımların devam etmesi yönünde imzalar atılmıştır. Belki hazırlık ödeneğinde bir miktar artış olur. O da bir anlam ifade etmez. İdareciler için ufak tefek bir şeyler çıkabilir:haftalık birkaç saat ek ders daha çünkü okullarda idareci kalmayacak yakında(o da belki).


Jonn Snow
Aday Memur
23 Ağustos 2023 12:56

Bütün akşam toplanıp ne konuştular kim ne önerdi neyi kabul ettiler kimseden ses seda yok. Sonra da haberlere düşüyor 291 maddede uzlaşı sağlandı diyor.

Recep İvedik gibi say lan 291 maddeyi diyesi geliyor insanın


UcaS
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 13:00

Öğretmene önlük verecekler.

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