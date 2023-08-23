Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Ağustos 2023 13:02
Emniyette çalışan personeller

Merhaba. Egm de görev yapan polis abilerimizden bir konu hakkında bilgi almak istiyorum. 2015 yılında 14 yaşındayken yüz kızartıcı suçtan savcıya ifade verdim ve mahkemeye çıktım. Olay şundan ibaret 3 arkadaş marketten bir ürün çalmıştık. Ben almadım verilen ifadelerdede sabit ben yanlarında duruyordum diğer iki arkadaş çalmıştı. Herneyse mahkeme kararı şöyle olmuştu. Alma olanakları varken sadece 1 ürün almaları ve alınan malın değerinin azlığı sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar çıkmıştı. Ve ben bu olaydan sonra herhangi hic bir şekilde suça karışmadım. Şimdi bilen abilerimize soruyorum ben 2 ay önce dsi ye atandım destek personeli olarak arşiv araştırması yapıldı. Gel başla imzanı at dediler sorun yaşamadım. Şimdi ise ikm sonucu bekliyorum. Bu 2015 te 14 yaşındayken çocukken yaşadığım durum güvenlik soruşturmasında problem yaratır mı? Lütfen bilen bir egm personelimiz cevap verirse çok mutlu olurum.

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