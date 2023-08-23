Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ağustos 2023 13:11
Can guveligi mezerer tayini alabilen varmı

Emniyetten mülki amir onaylı koruyucu tedbir kararı aldım ve devam eden mahkeme dosyaları birlikte sağlık bakanlığına can güvenliği mazeret tayini başvurusunda bulundum bana geri dönüş olarak koruyucu tedbir kararı aldığına dair belgelerin gönderilmesi halinde talep değerlendirilecektir şeklinde cevap geldi bunun ne anlama geldiğini bilen varmı daha önce bu mazeretten tayin alabilen oldumu Allah rızası için yardımcı olun

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