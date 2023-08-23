Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ağustos 2023 13:18
Can guveligi mezerer tayini

Lütfen Can güvenliğinden dolayı tayin alan biri var ise bana yardımcı olsun çalıştığım şehirde serserinin biri hayatı zindan etti bana hangi belgeler tam olarak lazım gönderdiğim koruyucu tedbir kararı ve savcılık + emniyet tutanaklariyla başvuruda bulundum ama sanki tekrara yönlendiren iş yerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararının alındığına dair belgenin bakanlımıza gönderilmesi yerinde talebi yeniden değerlendirilecektir denmiş neden böyle bir dönüş olmuş &#128591;&#128591;eksik gönderdiğim bişey mi var acaba &#128591;

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