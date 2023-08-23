Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 13:21
Kart limiti ve para puan

arkadaslar bankamatikte unutmustum kartimi ,yeni kart verdiler limitini düşürmusler. 50 bin limitli kart yerine 2binlik vermisler. ekstre borcum olan 13bin tl yi odemek isteyince "kart limitinizin belli bir tutarindan fazla odeme yapamazsiniz" uyarisi çıkıyor. 5 bin tl ye kadar odememe izin verdiler. gecikmeye girdi. subeye gittim,cimere bankaya yazdim cozemiyorlar. limit yukseltmeyi denediler o da olmadi. suan cildirmak uzereyim borcumu odeyemiyorum şaka gibi... bankkart lorami da yeni yatirdilar.. kredi kartinda kullanilabilir limit sıfır... bu bankkart lirayi limitten bagimsiz sekilde direkt nerde kullanabilirim? mevcut kredi kartinin kapanmasi icin de basvuruda bulundum bikac gun içinde kapanacak..bari para puan yanmasın...


debug
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 13:28

Öncelikle bankaya bir dilekçe ile başvurun. 15 gün içerisinde cevap vermezlerse noterden ihtaname çekin. Gecikme zammı, kredi rist bildirimlerinin düzeltilmesi için. 15 gün içerisinde cevap gelmezse ya da olumsuz olursa. Bu bilgiler ile mahkemeye başvurun. Bankanın suçu yüzünden ne kredi puanınız düşmesi ne de faiz ödemeniz hukuk ilkesi ile bağdaşmaz. Bank kart lira puanlarınız limitinizden bağımsız olmalı. Anlaşmalı bir posttan geçebiliyo olmanız gerek.

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