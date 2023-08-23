Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 13:36
Kim ne kazandi şimdi???
Başkan bey açıklamasında ozetle, mali konularda anlasamadiklarini ancak diğer pek çok konuda anlaştığını söyleyerek bir çok unvan solda kazanımlar olduğunu söyledi. peki kim ne kazanmisssss

kitkanun
Şef
23 Ağustos 2023 13:38

Memur-sen yeni üyeler kazanır büyük ihtimal. Kazanan taraf yalaka kesimler her zaman olduğu gibi


murat_326
Şube Müdürü
23 Ağustos 2023 13:49

Kulaklık, takvim ,kol saati, ajanda

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