Kim ne kazandi şimdi???

Başkan bey açıklamasında ozetle, mali konularda anlasamadiklarini ancak diğer pek çok konuda anlaştığını söyleyerek bir çok unvan solda kazanımlar olduğunu söyledi. peki kim ne kazanmisssss

Başkan bey açıklamasında ozetle, mali konularda anlasamadiklarini ancak diğer pek çok konuda anlaştığını söyleyerek bir çok unvan solda kazanımlar olduğunu söyledi. peki kim ne kazanmisssss