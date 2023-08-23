Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 13:49
Beğenmeyen istifa etsin.

Evet.


Kagiş
Müsteşar
23 Ağustos 2023 14:00

Önce sizden başlayalım o zaman!?))) Hadi, bir beyaz kâğıda bakar! Basın istifayı!


merve00000
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 14:10

istifa edenin yerine gelen de aynı olacak ki adamı asgari ücrete soksan bile geçinemiyorum diye zam ister yani bu işler böyle. hak aramaz daha mantıklı


Jonn Snow
Aday Memur
23 Ağustos 2023 14:13

Sizden başlayalım o zaman. Sizi tutan yok.


seaaa
Şef
23 Ağustos 2023 14:27
defol git o zamsn

difficulties
Şef
23 Ağustos 2023 14:30

sakin gençler. öğretmenlikten istifa edin diyen olmadı size. :))

Evet.

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