Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 14:08
Eş durumuyla atanılan yerde kalma süresi

Arkadaşlar, dün İstanbul içerisinde başka semte eş durumuyla tayinim çıktı. Bu okulda kalmam gereken süre 1 yıl mı 3 yıl mıdır? Gelecek yıl il içi tayinde veya eş durumunda tekrar tayin isteyebilir miyim?


melcea
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 14:12

Es durumu icin sure sarti yok. Mazeret devam ediyorsa, her mazeret atamasinda istersiniz. Mesela subat ayindakine basvurabilirsiniz. Il ici icin 3 yil sartini saglamalisiniz.


Pelinin
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 14:12

İl içi için 3 yıl, eş durumu 1 yıl


cordonbleu
Aday Memur
23 Ağustos 2023 14:14

Aslında şöyle bir durum var eşimin ikametgah adresim maltep


cordonbleu
Aday Memur
23 Ağustos 2023 14:17

Eşimin ikametgah adresi maltepe ilçesi şimdi çıktı ama seneye tekrar eş durumuyla maltepede başka bir okula isteyebilir miyim veya il içiyle istanbulun herhangi bir semtine. Bilen varsa yazarsa çok sevinirim.


Pelinin
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 14:24

İl içi isteyemezsin, seneye eş durumu istersin


Pelinin
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 14:25

Aynı ilçeyi isteyemezsin başka ilçeyi istersin

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