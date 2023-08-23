Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Ağustos 2023 14:09
Arşiv soruşturmasi...

İyi günler üniversite zamanı kız arkadaşımla 3-4 kere apartta kaldık kimlik ibraz ettik bu durum sutasak veya pomem de ahlaki durum yönetmeliğine göre soruşturma da sıkıntı yaratır mı yanıtlarsanız çok mutlu olurum iyi günler tekrardan

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