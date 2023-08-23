Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 14:16
İstediğimiz her şeyi elde ettik.

Kamu işçileri sendikası Başkanı böyle bir beyanda bulunmuştu. Ali Yalçın bey siz ne söyleyeceksiniz?


Jonn Snow
Aday Memur
23 Ağustos 2023 14:17

O daha fazlasını söyler. Altta kalır mı hiç :)

Şöyle kazandık böyle kazandık. Elde ne var 2 yıl için toplam yüzde 30 küsur ve adı geçen haklardan hiçbiri.

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