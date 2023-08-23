KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


23 Ağustos 2023 14:31
Ankara gölbaşı konaklama yeri

2 eylüde sözlü mülakatım var sabah saat 08:00 da mülakat saatine zamaninda yetişmek icin en yakın nerede konaklayabilirim elazığdan gelecem?

Çok Yazılan Konular

28.dönem dava ile sözlü ve 30.dönem sözlü 30. Dönem pomem sözlü mülakatPomem Kaval Kemiği Ağrısı Olanlar İçin

Sözlük

Boğaziçi'nde 166 puanla 34 yaş üstü kadın adayın yerleşmesi 3 Türk Mitolojisi 1 dünyayı anlamak 1 yaptığı her şeyi internette paylaşma merakı 4 çayı kazık paraya satan işletme 1 haline elvermek 1 En güzel aşık olan burçlar 1 uyku delisi 2 paranın içinde boğul inşallah 1 mühtedi 1

Son Haberler

Otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybettiAlev savaşçıları Çanakkale'de canlarını hiçe saydıBakan Tekin açıkladı: İşte hayata geçirilecek yeni uygulamalarEskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyorYunanistan'a geçmeye çalışan 10'u FETÖ mensubu 13 kişi yakalandı

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi