Mazeret ataması gerçekleşen öğretmenin 2. il dışı durumu??

Değerli öğretmen arkadaşlar

Kılavuzda net bir şekilde cevap bulamadığım bir konuya dair danışmak isterim.

İlk il dışı atamasında tercih yaptım ve YERLEŞEMEDİM.

Dün sonuçlanan mazeret ataması ile eşimin görev yaptığı ilçeye ATANDIM

2.il dışı için başvuru yapabilir miyim değerli yorumlarınızı bekliyorum.

--Bakanlık kılavuzda il içi/dışı(isteğe bağlı ) ve mazeret atamasını iki tamamen bağımsız atama türü olarak değerlendirmiş o yüzde HENÜZ KULLANMADIĞIM VE BÜTÜN ŞARTLARINI TAŞIDIĞIM (il dışına yerleşememe,ve 3 yıl doldurma süresi ) sebebiyle hakkım halen saklı durumda )

-Mazeret ataması ile yerleştiğim için mazeret atamasına değil SADECE İL DIŞINA başvurmak talebim, tekrar ifade ediyorum mazeret atamasını iptal edip DAHA YAKIN YERE atanmaktan bahsetmiyorum(kılavuz sadece bu yönde bahsetmiş çapraz atamalara dair bir ifade göremedim)

---DEFALARCA KILAVUZU İNCELENDİ gözümden kaçan bir detay kısım olduysa değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.