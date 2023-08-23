Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 14:51
Mazeret ataması gerçekleşen öğretmenin 2. il dışı durumu??

Değerli öğretmen arkadaşlar

Kılavuzda net bir şekilde cevap bulamadığım bir konuya dair danışmak isterim.

İlk il dışı atamasında tercih yaptım ve YERLEŞEMEDİM.

Dün sonuçlanan mazeret ataması ile eşimin görev yaptığı ilçeye ATANDIM

2.il dışı için başvuru yapabilir miyim değerli yorumlarınızı bekliyorum.

--Bakanlık kılavuzda il içi/dışı(isteğe bağlı ) ve mazeret atamasını iki tamamen bağımsız atama türü olarak değerlendirmiş o yüzde HENÜZ KULLANMADIĞIM VE BÜTÜN ŞARTLARINI TAŞIDIĞIM (il dışına yerleşememe,ve 3 yıl doldurma süresi ) sebebiyle hakkım halen saklı durumda )

-Mazeret ataması ile yerleştiğim için mazeret atamasına değil SADECE İL DIŞINA başvurmak talebim, tekrar ifade ediyorum mazeret atamasını iptal edip DAHA YAKIN YERE atanmaktan bahsetmiyorum(kılavuz sadece bu yönde bahsetmiş çapraz atamalara dair bir ifade göremedim)

---DEFALARCA KILAVUZU İNCELENDİ gözümden kaçan bir detay kısım olduysa değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.


nightblue1626
23 Ağustos 2023 14:53

Detayları daha DÜN netleşen bir 2.atama durumu sonuçta bu ve bu muğlaklık ortamında hak kaybım olmayacağını öngörerek MAZERET atamasına başvurdum


moideen
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 15:07

Başvuru şartlarını açıklayan kısımda şöyle yazıyor:

"A.2.Mazerete Bağlı Yer Değiştirme

2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış; ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş olmak şartı aranacaktır."

Benim anladığım mazerete bağlı yer değiştirme işleminiz gerçekleştiyse başvuramıyorsunuz. Net şekilde yazıyor.

nightblue1626, 1 saat önce

Detayları daha DÜN netleşen bir 2.atama durumu sonuçta bu ve bu muğlaklık ortamında hak kaybım olmayacağını öngörerek MAZERET atamasına başvurdum


nightblue1626
23 Ağustos 2023 15:11

Üst başlık "Mazerete bağlı atama" evet tabiki mazerete bağlı atamaya basvuramam fakat bu maddeden il içi/ il dışına basvuramazsiniz cümlesi yorum değil mi?


moideen
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 15:16

Sizin dediğinizi karşılıyor mu tam anlamadım ama duyuruda şöyle bir uyarı da var:

"DİKKAT! 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında mazeret sahibi olan öğretmenin başvuru aşamasında yer değiştirme türü olarak ?Mazerete Bağlı? seçeneği yerine şartlarını taşıdığı diğer yer değiştirme türü olan ?İsteğe Bağlı? seçeneğini seçmesi halinde; eşi aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değişikliği başvurusunda bulunamayacağından mazeret sahibi öğretmenin yer değiştirme türünü seçerken bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir."

nightblue1626, 52 dk. önce

Üst başlık "Mazerete bağlı atama" evet tabiki mazerete bağlı atamaya basvuramam fakat bu maddeden il içi/ il dışına basvuramazsiniz cümlesi yorum değil mi?


nightblue1626
23 Ağustos 2023 15:23

Devamında bir eş durumu daha olmayacagindan bahsediyor ona gore tercih yapın diyor gibi bu uyarıda


Pelinin
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 15:25

Hocam zaten eşinizin olduğu yere gitmişsiniz başka nereye gitmek istiyorsunuz ki?


Jonn Snow
Aday Memur
23 Ağustos 2023 15:27

Hocam eşinle aynı yere gitmişsin daha ne ? yakın olan büyükşehire mi geçeceksin ne yapacaksın?


nightblue1626
23 Ağustos 2023 15:33

Hayır hocam memleketime gitme ihtimali söz konusu büyükşehir küçük şehir konusu değil

Jonn Snow, 36 dk. önce

Hocam eşinle aynı yere gitmişsin daha ne ? yakın olan büyükşehire mi geçeceksin ne yapacaksın?


yaylam
Aday Memur
23 Ağustos 2023 15:42

İl içine başvuramazsınız. İl dışına başvurabilirsiniz.


nightblue1626
23 Ağustos 2023 16:00

Benzer durumda olan birçok öğretmen arkadaşım vardır diye düşünüyorum ,teşekkürler

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