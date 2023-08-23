Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 14:57
Şu sorunun cevabını net olarak bilen yok mu?

2.il dışı- 2.il içi ve mazeret tayini isteyen herkese aynı okullar mı açılacak,yoksa mazeret tayini isteyenlere farklı okullar mı açılacak?


empire_loups
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 14:59

mantıken aynı okulların açılmasını nasıl bekliyorsunuz? orası sizden yüksek puanlı birine gelmişse?


Pelinin
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 14:59

Sayın hocam ilk mazerette yerleşemediyseniz başka neresi açılsın, kalmadı kadro


difficulties
Şef
23 Ağustos 2023 15:16

Hangi şartın uyuyorsa o okul açılacak. Sekmelerden hepsi açık olacak. İl içi + iller arası +mazerete bağlı. Diyelimki aynı ilde 10 senedir duruyorsun ama okulda 2. Sene. O zaman ildışı isteyebilirsin. Evli isen eşin çalışıyorsan il dışı yada mazeret.

Aynı okulda 4. Yılın ise hem il içi hem il dışı istersin. Eşin çalışıyorsa mazeretde istersin.

İptal varsa iptal ettiğini isteyemezsin. Bu kadar.

Hem il içi istesem hem maazerett istesem? Olmaz.

Hem il içi hem il dışı istesem. Olmaz.

Hem il dışı hem mazaret. Olmaz.

Just One.


colt4
Aday Memur
23 Ağustos 2023 15:28

Ben kendimi ifade edemedim sanırım. Sormak istediğim şu: herkesin ekranında aynı okullar mı açılacak,yoksa mazeret isteyenlere farklı okullar mı açılacak? Bazıları işi başka şeylere çekmişler


eS'e
Şef
23 Ağustos 2023 15:30
Hayır herkese aynı okul açılacak hocam..
colt4, 35 dk. önce

Ben kendimi ifade edemedim sanırım. Sormak istediğim şu: herkesin ekranında aynı okullar mı açılacak,yoksa mazeret isteyenlere farklı okullar mı açılacak? Bazıları işi başka şeylere çekmişler


Abıhayat2
Aday Memur
23 Ağustos 2023 15:32
evet aynı okullar açılacak puan üstünlüğüne göre atama olacak. birinci atamada acilmayan okul ikinci atamada açılır mı bilemedim. gaz almak icn yapılan hareketler
colt4, 35 dk. önce

Ben kendimi ifade edemedim sanırım. Sormak istediğim şu: herkesin ekranında aynı okullar mı açılacak,yoksa mazeret isteyenlere farklı okullar mı açılacak? Bazıları işi başka şeylere çekmişler


elpatron
Aday Memur
23 Ağustos 2023 15:35

bana da öyle geliyor mazerette açılmayan hangi tüm normlar açılacak ki. ya da eğer normlar açılırsa merkezdeki okullarda insanların senelerdir dediği mazerete merkezdeki tüm normlar açılır zaten söylemi boşa düşmüş olacak. aksi halde ben de beyhude bi tercih dönemi olacağını düşünüyorum.

Abıhayat2, 31 dk. önce
evet aynı okullar açılacak puan üstünlüğüne göre atama olacak. birinci atamada acilmayan okul ikinci atamada açılır mı bilemedim. gaz almak icn yapılan hareketler

moideen
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 15:37

Duyuruyu okumadığınız anlaşılıyor. Hem il içi hem il dışı istenebiliyor. Kılavuzdaki açıklamalardan biri:

"D.1.İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler

İl içi ve/veya iller arası yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları birlikte alınacaktır. Öğretmenler her iki yer değiştirme türüne (il içi, iller arası) ilişkin başvuru şartlarını ayrı ayrı taşımaları halinde hem il içinde hem de iller arasında eğitim kurumu tercihinde bulunabilecektir."

difficulties, 47 dk. önce

Hangi şartın uyuyorsa o okul açılacak. Sekmelerden hepsi açık olacak. İl içi + iller arası +mazerete bağlı. Diyelimki aynı ilde 10 senedir duruyorsun ama okulda 2. Sene. O zaman ildışı isteyebilirsin. Evli isen eşin çalışıyorsan il dışı yada mazeret.

Aynı okulda 4. Yılın ise hem il içi hem il dışı istersin. Eşin çalışıyorsa mazeretde istersin.

İptal varsa iptal ettiğini isteyemezsin. Bu kadar.

Hem il içi istesem hem maazerett istesem? Olmaz.

Hem il içi hem il dışı istesem. Olmaz.

Hem il dışı hem mazaret. Olmaz.

Just One.


difficulties
Şef
23 Ağustos 2023 15:51

Doğru. Kaçırmışım.

moideen, 26 dk. önce

Duyuruyu okumadığınız anlaşılıyor. Hem il içi hem il dışı istenebiliyor. Kılavuzdaki açıklamalardan biri:

"D.1.İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler

İl içi ve/veya iller arası yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları birlikte alınacaktır. Öğretmenler her iki yer değiştirme türüne (il içi, iller arası) ilişkin başvuru şartlarını ayrı ayrı taşımaları halinde hem il içinde hem de iller arasında eğitim kurumu tercihinde bulunabilecektir."

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