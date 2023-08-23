Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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23 Ağustos 2023 15:24
SENDİKA PARASI

3 AYDA BİR ÖDENEN SENDİKA PARASININ HER AY ÖDENMEYE ÇEVRİLMESİ DIŞINDA ELE AVUCA SIĞAN BİRŞEY YOK. ONUNDA NE KADAR OLACAĞI MEÇHUL .


sphinx80
Aday Memur
23 Ağustos 2023 15:28
maalesef

dörtceli
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 15:29

2024 Ocak ayında 3 aylık örneğin zamlı 1500 tl alacakken, her ay 500 TL olarak alınacak diye aıyorum


civciv kız
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 15:30

bencede en güzel kazanım bu olmuş zaten


civciv kız
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 15:31

dediğin gibi olursa en kötü karar bu o zaman

dörtceli, 34 dk. önce

2024 Ocak ayında 3 aylık örneğin zamlı 1500 tl alacakken, her ay 500 TL olarak alınacak diye aıyorum


kitkanun
Şef
23 Ağustos 2023 15:31

üye olmaya devam edin siz !


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
23 Ağustos 2023 15:34

sanki ek para verilecek

bu memura bu kafa ile bu maaş bile çok

10 binden fazlasını vermeyeceksin aslında

3 ay 500+500+500 ile

3 ayda bir 1500 arasındaki fark nedir


Aksak bey
Şube Müdürü
23 Ağustos 2023 15:38

Nerde yazıyor bunlar ya


civciv kız
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 15:38

ekmeğimizin derdindeyiz napalım 250-300 nerden gelse seviniyoruz


Blue8959
Aday Memur
23 Ağustos 2023 15:39
bunun için kafa bile yoramam. tam bir rezillik. hadi gidin şimdi Memur-Sen'i seçin.

murat_326
Şube Müdürü
23 Ağustos 2023 15:41

Nasıl bir kazanım olmuş sendika aidatinda

civciv kız, 33 dk. önce

bencede en güzel kazanım bu olmuş zaten


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
23 Ağustos 2023 15:44

hadi gidin üye olun memnunsene

aman ha çıkmayın memnunseninizden

aha böyle elinize verirler

sizde elinize alır alır oturursunuz toplu sözleşme metnini


bravo_başkan
Şube Müdürü
23 Ağustos 2023 15:45
3 ayda 1 750 gösterge üzerinden verilir diyordu.Her ay 250 gösterge üzerinden verilir diye değiştirmişler. Aynı tas aynı hamam.

üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
23 Ağustos 2023 15:47

parayı böldüler aylık dağıtacaklar

bir kazanım falan değildir bu

bravo_başkan, 18 dk. önce
3 ayda 1 750 gösterge üzerinden verilir diyordu.Her ay 250 gösterge üzerinden verilir diye değiştirmişler. Aynı tas aynı hamam.

Mastakillah78
Memur
23 Ağustos 2023 15:47

Hayır rakamı 707 yapmışlar. Her ay ödenecek.


Kifuby
Aday Memur
23 Ağustos 2023 15:48

Ocak zammında %5 i alkışladığında istifa ettim. Artık sendikaya laf etmiycem onlar hükümet ne isterse onu yapıyorlar, o yüzden sendikanın başındalar maalesef. Lafı hakeden bu sendikaya üye olan/kalan arkadaşlardır.

Ocak zammına tepki verip de ayrılan %10 olmuştu EBS'de... Umudum yok artık.


kerten.kele
Memur
23 Ağustos 2023 15:49

VERDİKLERİ RAKAMIN 3 TE 1 İ ORANINI HER AY VERECEKLER.


HC.2727
Aday Memur
23 Ağustos 2023 15:49

tabip dışı sağlık personelinin ek ödemesine 10 konulmuş bu ne demek


dörtceli
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 15:52

3 Ayda bir 2119 x katsayıdan, aylık 707 x katsayısı ya çevrilmiş


iras
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 15:54

Vatandaşımızın beyni gitmiş 3 aylık peşin aldığı şeyi taksite bolunce avantajlı olduğunu sanıyor


Habunedu
Aday Memur
23 Ağustos 2023 15:55

Gençler bu civciv kıza dikkat edin var bunda bir şeyler :)

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