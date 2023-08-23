Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 15:30
Öğretmenlere yine bir şey yok!!!
Ali yalçına en büyük desteği öğretmen kesimi veriyor ama öğretmenler için hiçbir kazanım yok. Destek olan, üye olanlar hakkım helal değildir. !!

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