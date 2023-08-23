Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 15:33
Toplu Sözleşme İkramiyesi Değişti Mi ?

Arkadaşlar merhaba. Yeni yayımlanan maddelerde 750 707 gibi rakamlar yazıyor. Bu bir önceki sözleşmede 2110 civarıydı. Bunların anlamı nedir acaba ? 3 ayda bir alınan ikramiyede değişiklik mi var ?


yldzhmt
Şef
23 Ağustos 2023 15:39

3 aylik aldigin 1000lirayi simdi 3e bolup aylik 333 seklinde verecekler. Onceden 3 aylik pesin alirdik simdi taksit taksit alacagiz

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