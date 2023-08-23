Psikolojim bozuldu yeter

ayında atanmış bir hemşireyim. 2022 mart ayında eş durumu ile çalıştığım devlet hastanesinden ,istanbulda bir eğitim araştırma hastanesine geçtim. Geldiğim hastaneye geri dönmenin bir yolu var mı?

Çalıştığım yerde yıllık izin alamıyoruz 5-6 hemşire ile servis döndürüyoruz , insanlık dışı bir şekilde çalışıyoruz ,hemşire alımı yapmıyorlar. Yetkili birileri var mı ,nasıl hakkımızı arayacağız ? Çalıştığım yerde listenin sonunda sen varsın deyip yerimi değiştiriyorlar eski çalıştığım yerde böyle saçma muhabbetler yoktu.Bıktım artık