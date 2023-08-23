Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 15:41
22 İl Kapsamında Tayin Olanlar İller Arası Yer Değiştirebilir Mi?

Arkadaşlar, ben 22 İl kapsamında iller arası tayin ile eski okuluma tayin oldum. Şimdi iller arasına başvuruda bulunabilir miyim? Kılavuzda şöyle bir ibare var:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle mazerete bağlı olarak

görev yeri değiştirilen öğretmenlerden hizmetin gereği tekrar eski görev yerlerine ataması

gerçekleştirilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir."

Burada hizmetin gereği diyor. Ben kendi isteğimle tayin oldum. 25 Ağustos'taki iller arası atamaya başvurabilir miyim?

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