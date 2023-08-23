Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 15:45
Toplu Sözleşmede Öğretmenlere yönelik bir şey olmaması
Gözden mi kaçırdım. hiçbir şey yok cidden. eğitime başlangıç ödeneği falan da yok?

hopali
Başbakan Müsteşarı
23 Ağustos 2023 15:48

Bizim Kazanımlar Ram 1 Sayfa. Boş Beyaz Bir Sayfa


arda011
Memur
23 Ağustos 2023 15:49

Hiçbir bir beklentim olmadığı için şaşırmadım.


bursastore
Aday Memur
23 Ağustos 2023 15:50
var.2250 tl olmuş
Toplam 3 mesaj

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