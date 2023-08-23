Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Ağustos 2023 15:46
Toplu Sözleşmede Yer Alan 399'a Ek Ödeme

Toplu sözleşme metninin 20. ve 23. maddelerinde KİT personelleriyle ilgili ek ödemeler yazıyor. Net olarak ne olduğunu anlamadım, bilenler yazabilir mi?

20. Madde KİT'lerde görev yapan bazı personellerin ek ödemesi

KİT'lerde 399'a bağlı görev yapan sözleşmeli personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.

Maaşlara nasıl bir etkisi olur, 12 puan demek ne demek?

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