Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 15:51
ek ödeme

tabip dışı sağlık personelinin ek ödemesine 10 puan ilave diyor bu nasıl bir işimize yarar


kerten.kele
Memur
23 Ağustos 2023 15:55

550 tl


Q_tahya
Şef
23 Ağustos 2023 16:00

Merhaba,

2 yıllık tekniker ek ödemlerinde ne kadar fark olmuş.

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