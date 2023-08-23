Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 15:57
BECERİKSİZLİK
bu tarihi unutma memur.

Habunedu
Aday Memur
23 Ağustos 2023 15:58

Unuttular bile. ÇAT AKP %85


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
23 Ağustos 2023 16:02

memur mu unutmayacak hahahahahahhahaha

memursen in üye sayısı bırak azalmayı artacak bile

millet zevk alıyor

dırıldan dırıldan

aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey :)))

Memur FatmaGül oldu Aloooooooooo FatmaGül !!!!!!!!

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