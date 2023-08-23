Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 15:59
Aile yardım ödeneği

Eş için 2134 olarak uygulanan ek gösterge rakamı 2273 olarak uygulanır diye bir madde var arkadaşlar. Bunun etkisi ne kadar olur bilen var mı acaba?


ismail3558
Şef
23 Ağustos 2023 16:02

Hiç bir etkisi yok çünkü 2273 katsayısı yıllardır uygulanıyor.


Rafaello
Aday Memur
23 Ağustos 2023 16:03
Aile yardımı da yalan oldu.

Aliserpil
Aday Memur
23 Ağustos 2023 16:03

Eski kazanımları yeni gibi yutturuyorlar


capacitorrrrr
Aday Memur
23 Ağustos 2023 16:06

Buna bari zam yapsalardı tek maaş la çalışanlar için iyi olurdu


Rafaello
Aday Memur
23 Ağustos 2023 16:06
Hocam bu yetkili sendikadan hayır gelmez . Beklentin olmasın
capacitorrrrr, 1 saat önce

Buna bari zam yapsalardı tek maaş la çalışanlar için iyi olurdu


satac123
Şube Müdürü
23 Ağustos 2023 16:28

Halihazırda zaten 2273 katsayısı üzerinden hesaplanıyor.


Romayı Kim Yaktı
Aday Memur
23 Ağustos 2023 16:30

Aynı parayı arttırmış gibi yapmak nedir ya ayıptır


raulgonzalez07
Aday Memur
23 Ağustos 2023 16:32

Haram zıkkım olsun, kimin ne gibi ali cengiz oyunu varsa. Bu ne arkadaş işçilere var bize yok.


qwertyas
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 16:54
toplu görüşmeler başında tek aile ve cocuk yardımında kazanım elde ederler diyordum onuda beceremediler. Şu ekonomide cocuk için 120 lira vermek hiç vermemekle eşdeğer. kazanim diye 20 yıldır ayni şeyleri yazıp yazıp duruyorlar.
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