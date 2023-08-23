Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 16:12
Güzel tiyatro

Herşeyin oldu bittiye getirildiği açık..hükümetin 3. Teklifinin ne olduğunu bile söylemediler.tepki çekmemek için gün boyu haneketsiz kalıp gece yarısı toplanıp sabaha imza attılar.eski kazanımları yeni imiş gibi mutabakat metnine tekrar koydular.


beyazdag06
Aday Memur
23 Ağustos 2023 16:17
3.teklif yok hocam teklif sunulmafı

dörtceli
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 16:19

Hakem heyetinde 2024-2025 yılları için enflasyon farkı ekletilemezse, esas kayıp o zaman olacak.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
23 Ağustos 2023 16:20

inşallah eklemezler

inşallah

iyice batalım kazık daha da girsin

başka türlü anlayacakları yok bazılarının

dörtceli, 1 saat önce

Hakem heyetinde 2024-2025 yılları için enflasyon farkı ekletilemezse, esas kayıp o zaman olacak.


Habunedu
Aday Memur
23 Ağustos 2023 16:52

Tescilli memur düşmanlarından zam beklemeyin. Konu memurken 22 bin vaadini bile yerine getirmeyenlerden zam beklemeyin. Seçim vaadi 22 bini alamayan sendikadan zam beklemeyin. Kafası 2.5x sabit asgari ücrete basmayan 22.000tlyi duyunca balıklama atlayan memurlardan da değişim beklemeyin. Bunların kapasitesi budur. Güç nerdeyse oraya yaltaklanırlar. 5 yıl boyunca hayal kurmayın. Her defasında daha da beter bi hale getirileceksiniz. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz.

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