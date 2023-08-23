Vanlı mutemetler gorev basına

Harcırah paramız bir haftadır yatmıyor yanı sorunca mudur imzalamadı diyorlar bu kadar zor mu yanı strateji muduru muhru sizde var ılısık keserken kasesını vurmaya ızın varda harcırah yatırılmayabgelınce mı evrak bekliyor. İş emniyet mudurlugunun numarası da hep mesgul hep mesgul böyle bırsey var mı ya

Harcırah paramız bir haftadır yatmıyor yanı sorunca mudur imzalamadı diyorlar bu kadar zor mu yanı strateji muduru muhru sizde var ılısık keserken kasesını vurmaya ızın varda harcırah yatırılmayabgelınce mı evrak bekliyor. İş emniyet mudurlugunun numarası da hep mesgul hep mesgul böyle bırsey var mı ya