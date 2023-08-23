Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Ağustos 2023 16:19
Vanlı mutemetler gorev basına
Harcırah paramız bir haftadır yatmıyor yanı sorunca mudur imzalamadı diyorlar bu kadar zor mu yanı strateji muduru muhru sizde var ılısık keserken kasesını vurmaya ızın varda harcırah yatırılmayabgelınce mı evrak bekliyor. İş emniyet mudurlugunun numarası da hep mesgul hep mesgul böyle bırsey var mı ya

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