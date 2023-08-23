Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Ağustos 2023 16:24
Hatay teror parasini neden yatirmiyor bilen var mi?

Gittik iki ay gorev yaptik mart nisandan beri bekliyoruz. Kardesim parayi yatirmayacaksaniz bilgimiz olsun ona gore yolumuza bakalim, telefonlari da acmiyorsunuz ulasamiyoruz hicbiryere. Deprem illeri arasinda polisi magdur eden bir tek sizsiniz, herkes yatirdi siz bekletiyorsunuz hala.


adalı-polis
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 16:52

Bilader ne terör parasıymış be. Birde yolumuza bakalım diyor. 2 ayşık terör parasıyla ne yoluna bakacan? Anca 2 depo mazot alırsın. Deprem olmasa hayaya gitmesen terör parasıda alamayacaktın ozaman yolunu mu kaybedecektin. Ne aç adamsınız. Millet ölümden dönmüş adam gibi yeme içme su barınma yok senin derdin leylek


masterrrrr
Memur
23 Ağustos 2023 16:55

Kes la bos yapma

adalı-polis, 43 dk. önce

Bilader ne terör parasıymış be. Birde yolumuza bakalım diyor. 2 ayşık terör parasıyla ne yoluna bakacan? Anca 2 depo mazot alırsın. Deprem olmasa hayaya gitmesen terör parasıda alamayacaktın ozaman yolunu mu kaybedecektin. Ne aç adamsınız. Millet ölümden dönmüş adam gibi yeme içme su barınma yok senin derdin leylek


rebirthgokhan
Şef
23 Ağustos 2023 16:56

nisan başında gidenlere 4 ay sonra yattı. beklemede kalın. yatırırlar.


adalı-polis
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 17:31

Okadar açsan git sosyal hizmetlere yardım bağlasınlar

masterrrrr, 40 dk. önce

Kes la bos yapma

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