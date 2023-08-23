Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 16:34
Sosyologların Zam ve Tazminatları

Toplu Sözleşme ile Uzlaşılan 5. Madde:

(1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin ?(B) Teknik Hizmetler Bölümü?nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin ?(E) Teknik Hizmetler? bölümünün 1 inci sırasının (c) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez.

Bu maddeye göre müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog (THS) unvanları için:

İş güçlüğü zammının 700, temininde güçlük zammının 5 yıla kadar hizmeti olanlara 975, 5 yıldan fazla olanlara 1400 olarak uygulanacağı,

Özel hizmet tazminatının 1-4 dereceler için 130, diğer dereceler için 122?ye çıktığı anlaşılıyor.

Farklı bir yorumu olan var mı?

Sosyoloji mezunu teknisyen ya da teknikerler üst öğrenim olarak bu haklardan yararlanabilir mi?


mfu4226
Aday Memur
23 Ağustos 2023 17:32
sosyologlar kapatılsın işe yaramıyorlar
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