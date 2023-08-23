Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 16:35
3 ün 1 i

Her 3 ayda bir alınan sendika parasını artık 1 ayda verdiklerine göre, Söylenmek istenen mesaj 3/1 ini verdik elinize. çok böyük kazanım buçuk ali.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
23 Ağustos 2023 16:41

aman ha böyle 3 ün 1 i falan deme

eskiden 3 ün 1 ini de alamıyordun diye :)))

aklı evveller gelir birazdan

seni eleştirmeye gelir şükürcü tayfa


raulgonzalez07
Aday Memur
23 Ağustos 2023 16:46

Elbette şükür ancak Allahın verdiği sağlığa akla şükür, onu kullanmayana değil. Haksızlığa adaletsizliğe karşı sesimi sonuna kadar açarım

üçbuçukali, 55 dk. önce

aman ha böyle 3 ün 1 i falan deme

eskiden 3 ün 1 ini de alamıyordun diye :)))

aklı evveller gelir birazdan

seni eleştirmeye gelir şükürcü tayfa

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakToplu Sözleşmede Kazananlar Mühendisler Oldu.Çalışma Bakanı Işıkhan: Ocakta Yüzde 40 - 45 oranında zam alacaklarKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiAli Yalçın Bakanlığa gitmiş Görüşmeler Başladı CNNTurk verdiMemursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımToplu Sözleşmede Şeflerin Kazanımı Ne Oldu?SENDİKA PARASIAk Partili Hamza Dağ'ın başörtüsü açıklamasi

Sözlük

şu anda dinlenen türkü 3 özlemek 2 Zerengökçe 7 yaptığı her şeyi internette paylaşma merakı 4 ahlak 3 ulaşgkc 20 saf insan 2 mezamorta hüseyin paşa 1 susmak 1 çayı kazık paraya satan işletme 1

Son Haberler

Bankalar KKM'yi mobil uygulamadan çıkardı2 kişinin öldüğü iskele kazasında 3 tutuklamaAnkara Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar yapıldıCTE'den yabancı uyruklu hükümlülerle ilgili haberlere açıklamaDolar günü 27,21 TL'den tamamladı

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi