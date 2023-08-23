Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


23 Ağustos 2023 16:44
Doktora Yapan Zabıt Katibi Öğretmenliğe Atanabilir mi?

Merhaba, Adalet Bakanlığı'nda Zabıt Katibi olarak görev yapıyorum. Lisans, Yüksek Lisans ve doktorayı tarih bölümünden bitirdim. Tarih lisansı okurken öğretmenlik için formasyon da almıştım. Şu an öğretmenliğe geçiş yapabilir miyim? Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre geçiş yapabilirim gibi duruyor ama pratikte uygulaması var mı? Teşekkürler...


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
23 Ağustos 2023 17:32

Adalet Bakanlığında Tarih öğretmeni kadrosu varsa ve Bakanlık uygun görürse geçebilirsiniz. Ancak tahminen böyle bir kadro yoktur.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
23 Ağustos 2023 17:33

Kurum değişikliği olarak düşünüyorsanız onun için Arşimet'in "Bana bir kaldıraç verin dünyayı kaldırayım" sözündeki kaldıraç (!) lazım. O kaldıraç varsa zaten doktoraya bakmadan da işiniz hallolur.

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