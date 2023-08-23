Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 16:52
Teknik Personelin ek Özel Hizmet tazminatı

Bu kazanım ile ilgili birşeyler anlayan var mı ?


ibrhmbrn
Aday Memur
23 Ağustos 2023 16:58

Araziye aktif olarak çıkanlar içinmiş

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