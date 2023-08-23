Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 16:52
Kazanım maddeleri

Hepsini okudum, öğretmenle ilgili bir kazanım ben görmedim gören var mı?


Jonn Snow
Aday Memur
23 Ağustos 2023 16:53

Boş küme olduğunu söylemiştim hocam


Pelinin
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 16:54

Hocam bu nasıl bi saçmalıktır ya, böyle birşey sonucunda bu sendikada üyeliğini devam ettirene Allah akıl fikir versin, tek bir şey yok

Jonn Snow, 43 dk. önce

Boş küme olduğunu söylemiştim hocam


Jonn Snow
Aday Memur
23 Ağustos 2023 16:56

şimdi birileri çıkacak ve şöyle kazandık böyle kazandık diyecek ve işin üzücü tarafı ise birileri de çıkıp alkışlayacak.

ve biz hiçbir şey olmamış gibi , hiç pahalılık, özlük hakları, sosyal haklar vs yokmuş gibi devam edeceğiz.

Pelinin, 42 dk. önce

Hocam bu nasıl bi saçmalıktır ya, böyle birşey sonucunda bu sendikada üyeliğini devam ettirene Allah akıl fikir versin, tek bir şey yok


Pelinin
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 16:58

Yok hocam artık bunu da kimse savunamaz yani bu nedir ya

Jonn Snow, 40 dk. önce

şimdi birileri çıkacak ve şöyle kazandık böyle kazandık diyecek ve işin üzücü tarafı ise birileri de çıkıp alkışlayacak.

ve biz hiçbir şey olmamış gibi , hiç pahalılık, özlük hakları, sosyal haklar vs yokmuş gibi devam edeceğiz.


Jonn Snow
Aday Memur
23 Ağustos 2023 16:58

Savunurlar hocam savunurlar. :)

Pelinin, 38 dk. önce

Yok hocam artık bunu da kimse savunamaz yani bu nedir ya

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