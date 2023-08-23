Kazanım maddeleri

şimdi birileri çıkacak ve şöyle kazandık böyle kazandık diyecek ve işin üzücü tarafı ise birileri de çıkıp alkışlayacak.

ve biz hiçbir şey olmamış gibi , hiç pahalılık, özlük hakları, sosyal haklar vs yokmuş gibi devam edeceğiz.