Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 16:54
3+1 Hesaplama

Ben 2019 yilinda Kars'a sozlesmeli ogretmen olarak tayin oldum 2 yil burada calistim. Sonra sorusturma sonucu Diyarbakir'da bir okula tayin oldum. Toplamda 4 yili tamamlasim. Ama 2 yil Karsta, 2 yil diyarbakirdan. Tayin isteyebilirmiyim? Yoksa diyabirdaki okulumda 2 yil daha mi calismam gerekiyor?


Dalaras
Şube Müdürü
23 Ağustos 2023 17:04

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