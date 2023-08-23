Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 17:02
Elimde şok bir yeni bilgi var

ali yalçın"ın toplu sözleşmeye tepki olarak bıyıklarını kestirme kararı aldığı yönünde elimde çok kuvvetli kaynaklardan bilgiler var. hükümet kanadı, bu kararının gerçek mi yoksa blöf mü olduğu konusunda şüpheli.

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