Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 17:02
Toplu sözleşme ücreti her ay verilecek

3 ay da bir alınan toplu sözleşme ücreti artık her ay alınacak.Herkese hayırlı uğurlu olsun.


raulgonzalez07
Aday Memur
23 Ağustos 2023 17:08

ne farkadecek ki


sarızeybek34
Aday Memur
23 Ağustos 2023 17:09

Aylık şuan 1080 TL artık fazla alacaksın ayrıca her zamla beraber artacak bu ucrette

raulgonzalez07, 28 dk. önce

ne farkadecek ki


sarızeybek34
Aday Memur
23 Ağustos 2023 17:11

Ocak 2024 itibari ile her ay alınacak yanlış anlaşılma olmasin


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
23 Ağustos 2023 17:11

algı yapmaya çalışıyorsun ama yanlış bilgi veriyorsun

3 ayda verdikleri parayı 3 e bölüp vercekler

3 ayda 1 atıyorum 900 mü veriyordu

şimdi 300+300+300 olarak aylık vercek

hiç bir şey farketmeyecek yani

sarızeybek34, 27 dk. önce

Aylık şuan 1080 TL artık fazla alacaksın ayrıca her zamla beraber artacak bu ucrette


FoRNoX
Müsteşar Yardımcısı
23 Ağustos 2023 17:12

12'ye bölüp vermesinler :)

sarızeybek34, 27 dk. önce

Aylık şuan 1080 TL artık fazla alacaksın ayrıca her zamla beraber artacak bu ucrette


sosyalgüvenlik000
Aday Memur
23 Ağustos 2023 17:12

3 ayda bir üçte birini (360TL) alacaksın. her ay 1000 Tl mi alacağını sanıyorsun :)

sarızeybek34, 25 dk. önce

Ocak 2024 itibari ile her ay alınacak yanlış anlaşılma olmasin


yldzhmt
Şef
23 Ağustos 2023 17:33

Arkadaslar bu sevinenler 3un 1ini alacaklar.

3 ayda bir pesin olarak verilen 1080 lira artik aylik olarak 360 verilecek. Buna sevinen arkadaslara uzulurum gercekten. Bu bir kazanim degil, hak kaybidir.


yldzhmt
Şef
23 Ağustos 2023 17:34

Simdi bunlar ocakta verilecek yuzde 40-45e de sevinirler. Demezlerki hakkim olan enflasyon farkini aylar sonra veriyorsun diye.

Allah akil fikir versin insallah.

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