Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


23 Ağustos 2023 17:07
Yurtdışında yapılan ve online katılım sağlanabilen kongreler

Merhaba,

Yurtdışındaki kongreler katılım çok maliyetli ancak özellikle Covidden sonra online katılım olanağı genişledi. Katılım ücreti makul düzeyde olan bildiğiniz kongreler var mı ya da bunları hangi sitelerden takip edebilirim?

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