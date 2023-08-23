Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 17:08
Alan Değişikliği Takvimi

2023 Alan Değişikliği Duyurusu&#128226;

&#128204; Ön Başvurunun Yapılması: 1-3 Eylül 2023

&#128204; Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci: 4-7 Eylül 2023

&#128204; Atamaların Yapılması: 8 Eylül 2023

&#128204; Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama: 11 Eylül 2023

Bu takvim doğru mu?

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