Anlaşılan maddelerin izahı nedir

Güzel de. Bu uzlasilan 50 madde de geçen kat sayı vs artışları sebebiyle, kim ne kadar ücret artışı aldı ? Bunları somutlastirip yazacak bir uzman yok mu? İnsanlarin bu 50 madde neticesi ne kadar kazandiklarini, ne kazandiklarini bilmeye haklari yok mu? illa Ocak ayı bordro beklenecek?

Güzel de. Bu uzlasilan 50 madde de geçen kat sayı vs artışları sebebiyle, kim ne kadar ücret artışı aldı ? Bunları somutlastirip yazacak bir uzman yok mu? İnsanlarin bu 50 madde neticesi ne kadar kazandiklarini, ne kazandiklarini bilmeye haklari yok mu? illa Ocak ayı bordro beklenecek?