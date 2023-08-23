Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 17:24
Anlaşılan maddelerin izahı nedir
Güzel de. Bu uzlasilan 50 madde de geçen kat sayı vs artışları sebebiyle, kim ne kadar ücret artışı aldı ? Bunları somutlastirip yazacak bir uzman yok mu? İnsanlarin bu 50 madde neticesi ne kadar kazandiklarini, ne kazandiklarini bilmeye haklari yok mu? illa Ocak ayı bordro beklenecek?

sayli1289
Memur
23 Ağustos 2023 17:26

20 puan özel hizmet tazminatı alan bugünkü katsayı ile 968 tl fark kazanmış oldu


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
23 Ağustos 2023 17:32

bugun itibariyle memurlarin cogu

https://m.youtube.com/watch?v=ZRG6jx4pIGo&pp=ygUKeWFyYSBrYWxkaQ%3D%3D

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