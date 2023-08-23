Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ağustos 2023 17:32
Toplu sözleşmede sağlıkcılar için kazanım var mı?

Toplu sözleşme metninde Sağlıkçılar için kazanım var mı?? Ek ödeme artışı gibi?

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