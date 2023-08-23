Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Ağustos 2023 17:34
kadro atışı cezası nedir
Kadro atışını vaktinde yapmamanın cezası nedir? Ayrıca izin gününde git yap gibi bi muamele söz konusu idari izin verilmedi gerekmiyor muydu?

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmekli ikramiyesi Emniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Disiplin ceza affıÇalışma sistemiMazeret DilekcesiGecede çalışan tek bayan olmak26 Nisan açığa alınanlarBayan polisler emniyete neden ihtiyaçtan fazla alınıyor ve kadın polislere neden ayrımcılık yapılıyoÇelik yelek giymemekten rapor yedim

Sözlük

nerelisin 8 çanakkale orman yangını 1 bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 3 aya yolculuk 1 Mahkum dizisi 1 saf insan 2 sevgi için fedakarlık yapmak 1 istanbul esenyurt 5 Sitedeki reklam zenginliği 7 hülagu han 4

Son Haberler

Otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybettiAkşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararıBorsa günü düşüşle tamamladıİnsan tacirine tarihin en büyük hapis cezasıBakanlıktan Çanakkale'deki yangına dair açıklama: Etrafı çevrildi

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi