Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


23 Ağustos 2023 17:36
Kamu Konutu (Lojman) Yapılan Harcama Hk.

Merhaba mevcut kira pahalılığı nedeniyle kamu konutuna yerleşmeyi düşünüyorum. Eski bina ve daire çok kötü durumda, içerisine 50 - 100 bin civarı masraf yapılacak halde. Taşınmadan evvel parke yaptırmak ve ıslak zeminleri yeniden döşetmek istiyorum. Bu harcamayı göze alarak taşınacağım, yine de Kamu Konutları Yönetmeliğini okudum, musluk, cam değişimi gibi küçük masrafları kiracı karşılar yazıyor ama benim kastettiğim gibi bir harcama konusunda bilgi yok.

Bu tarz bir harcama konusunda devlet desteği ya da tamamen kamunun yaptırması gibi bir durum var mı? Yoksa da kendim karşılayıp bir an evvel taşınmak istiyorum.

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