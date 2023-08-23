Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Ağustos 2023 17:41
Toplu sözleşmede memurlara müjde

Arkadaşlar hükümet ile memur sendikası arasında varılan anlaşmaya göre memurlara bundan sonra hac izni kullandırılacakmış. Yıllardır memurların en büyük sorunu olan bu duruma el atan sayın bakan ve memur sendikasına teşekkür ediyoruz Allah sizlerden razı olsun bu kıyağıda yaptınız ya zam falan istemiyorum


Android60
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 17:44

O haç izni zengin yüksek bürokratlar için çıkmıştır bizde para yokki gidelim. Neyle gidecez de izinini kullanacağız disiplin affı çıkacaktı ne oldu hikaye yine

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