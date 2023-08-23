Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 17:43
Toplu sözleşme metninde kazanım var mı?

Toplu sözleşme metni yayınlanmış, bir faydası var mı?


civciv kız
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 17:44

mesleğiniz ne kazanım derken ona göre cvp yazsınlar kesin mühendissindir sen


Dejavvu-
Şef
23 Ağustos 2023 17:46

Genel olarak, tüm çalışanlar için bir kazanım var mı?

Hastanede memur olarak çalışıyorum bu arada

civciv kız, 1 saat önce

mesleğiniz ne kazanım derken ona göre cvp yazsınlar kesin mühendissindir sen


haylazcool
Müsteşar Yardımcısı
23 Ağustos 2023 17:49

Mühendise ne verildide işiniz gücünüz komiklik

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