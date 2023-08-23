Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 17:50
İlk il dışı minimum puanlar

Arkadaşlar yaz döneminde gerçekleşen il il dışı icin oluşan minimum puanlara nasıl ulaşabiliriz. Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi? Şimdiden teşekkürler


matemkogr
Memur
23 Ağustos 2023 18:02

2023 ilk atama kurum bazlı taban puanları gören oldu mu ki?


roymakaay
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 18:05

Bakanlık yayınlamıyor ancak atananların paylaştığı puanları görüyoruz; ha bakanlık neden yayınlamıyor kocaman bir soru işareti ?


resmiplaka
Aday Memur
23 Ağustos 2023 18:27
bu konuda meb seffafliktan çok uzak. Sağlık bakanlığının sayfasını açın kim nereye kac puanla atanmış doktorundan laborantina kadar hepsi isim isim var.. ama meb sanki olumsuzluk iksiri gibi gizli saklı iş yapıyor..

sezzzzz
Aday Memur
23 Ağustos 2023 18:44

İnsan neden diye sormadan edemiyor

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl emri gelir mi sizce?Yer değişikliği iptal edilenlerin ikinci il dışına başvurmalarının engellenmesi yasal mı değil mi?Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği duyurusu yayınlandı. dikkat çeken madde.Rehber öğretmenin maaş karşılığı 7 saatDepremzede öğretmenleri yok sayamazsınızEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?2. il içi ve il dışı tayin takvimi2. İl İçi/Dışı Atamadan sonra yeni bir özür ataması olabilir mi?önlüğe teşvikİkinci il dışı zorunlu hizmet affı tercih hakkı

Sözlük

susmak 1 şu an çalan şarkı 3 cemil süleyman 1 hülagu han 4 Bolu'daki kazı çalışması 2 sevgi için fedakarlık yapmak 1 çanakkale orman yangını 1 bu araba fiyatları ne olacak 1 geceye bir şiir bırak 1 saf insan 2

Son Haberler

Otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybettiAkşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararıBorsa günü düşüşle tamamladıİnsan tacirine tarihin en büyük hapis cezasıBakanlıktan Çanakkale'deki yangına dair açıklama: Etrafı çevrildi

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi