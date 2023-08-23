İlk il dışı minimum puanlar

bu konuda meb seffafliktan çok uzak. Sağlık bakanlığının sayfasını açın kim nereye kac puanla atanmış doktorundan laborantina kadar hepsi isim isim var.. ama meb sanki olumsuzluk iksiri gibi gizli saklı iş yapıyor..

bu konuda meb seffafliktan çok uzak. Sağlık bakanlığının sayfasını açın kim nereye kac puanla atanmış doktorundan laborantina kadar hepsi isim isim var.. ama meb sanki olumsuzluk iksiri gibi gizli saklı iş yapıyor..