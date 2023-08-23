Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 17:56
2023 il dışı ek atamada 22 ilin durumu

Duyuruda hiç bahsi geçmemiş. 3 yılı dolmayanlar 22 ili tercih edebilecek mi acaba

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