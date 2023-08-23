Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 17:58
Tecrübeli hocalarım yardım

Mazeret tayini oldu şimdi yapmam gerekenler nelerdir ? Tebliğ nasıl oluyor onu bekleyip mi gitmeliyim ilişik kesmeye, yol için önce ilişik kesme ardından mi başvuru yardım için teşekkürler


Pelinin
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 18:01

Hocam tebliğ diye nişey yok, ekran görüntüsü senin için tebliğdir :) okuluna gideceksin ilişiğini kesecekler onlar seni mal müdürlüğüne falan gönderir okulun sana bilgi verir, sonra süresi içinde yeni okuluna başlıycaksın


Mutlu.umutlu
Aday Memur
23 Ağustos 2023 18:08

Teşekkürler hocam ilk olunca bilemiyor insan &#9786;&#65039;

Pelinin, 1 saat önce

Hocam tebliğ diye nişey yok, ekran görüntüsü senin için tebliğdir :) okuluna gideceksin ilişiğini kesecekler onlar seni mal müdürlüğüne falan gönderir okulun sana bilgi verir, sonra süresi içinde yeni okuluna başlıycaksın

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