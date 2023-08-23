Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


23 Ağustos 2023 18:56
39.madde ile görevlendirme
merhabalar, Bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım fakat başka bir ünide doktora yapmaktayım. 35 evraklarımı verdim ancak süreç uzadığı ve ders dönemini kaçırmamak için 39. madde ile görevlendirme talep ettim. Bölüm talebimi reddetti. Bu süreçte yasal olarak ne yapbilirim. Yök ün bu konudaki tavrı nedir tecrübeli arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi

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