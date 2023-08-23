merhabalar, Bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım fakat başka bir ünide doktora yapmaktayım. 35 evraklarımı verdim ancak süreç uzadığı ve ders dönemini kaçırmamak için 39. madde ile görevlendirme talep ettim. Bölüm talebimi reddetti. Bu süreçte yasal olarak ne yapbilirim. Yök ün bu konudaki tavrı nedir tecrübeli arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi

merhabalar, Bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım fakat başka bir ünide doktora yapmaktayım. 35 evraklarımı verdim ancak süreç uzadığı ve ders dönemini kaçırmamak için 39. madde ile görevlendirme talep ettim. Bölüm talebimi reddetti. Bu süreçte yasal olarak ne yapbilirim. Yök ün bu konudaki tavrı nedir tecrübeli arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi